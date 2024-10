Cibi freddi, salati e un improvviso desiderio di talco: cosa raccontano le voglie in gravidanza del nostro organismo (Di sabato 19 ottobre 2024) Cioccolato e cetriolini, marshmallow alla vaniglia, acciughe, montagne di patatine e persino il borotalco: durante la gravidanza possono venire le voglie più disparate, ma soprattutto molto specifiche. Nessuno è ancora riuscito a capirne il motivo, ma diversi medici hanno cercato di dare una spiegazione alle esigenze più particolari. Voglia di Cibi salati: sintomo di disidratazione Circa il 90% delle donne incinta, a un certo punto, si ritrova con la voglia intensa di un alimento, o più ingredienti combinati tra loro. Il Guardian ha intervistato delle dietologhe prenatali per cercare di scoprire la ragione di questi desideri: «Durante la gravidanza il nostro fabbisogno di liquidi aumenta del 150%» ha detto la dottoressa Melanie McGrice di Melbourne, «eppure, l’assunzione di liquidi da parte delle donne non aumenta». Gamberorosso.it - Cibi freddi, salati e un improvviso desiderio di talco: cosa raccontano le voglie in gravidanza del nostro organismo Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Cioccolato e cetriolini, marshmallow alla vaniglia, acciughe, montagne di patatine e persino il boro: durante lapossono venire lepiù disparate, ma soprattutto molto specifiche. Nessuno è ancora riuscito a capirne il motivo, ma diversi medici hanno cercato di dare una spiegazione alle esigenze più particolari. Voglia di: sintomo di disidratazione Circa il 90% delle donne incinta, a un certo punto, si ritrova con la voglia intensa di un alimento, o più ingredienti combinati tra loro. Il Guardian ha intervistato delle dietologhe prenatali per cercare di scoprire la ragione di questi desideri: «Durante lailfabbisogno di liquidi aumenta del 150%» ha detto la dottoressa Melanie McGrice di Melbourne, «eppure, l’assunzione di liquidi da parte delle donne non aumenta».

Sottaceti o gelato - perché in gravidanza si hanno certe voglie? - Un’altra voglia comune, che può essere una spiacevole sorpresa per le donne incinte vegetariane e vegane, è la carne rossa. Uno degli aspetti più curiosi e comuni della gravidanza è la presenza delle cosiddette voglie, ovvero desideri improvvisi di cibi che, spesso, non sono neanche facili da trovare (specie se si tratta di alcuni tipi di frutta o verdura). (Gravidanzaonline.it)

La carenza di ferro può talvolta causare anche voglie più estreme e inspiegabili, come gesso, ghiaccio o terra. Quando mangiamo più cibi salati, il corpo trattiene più acqua, ma McGrice afferma che non è una buona cosa. Ci sono probabilmente differenze culturali, con studi che suggeriscono che le donne incinte in Nigeria hanno più probabilità di desiderare frutta e verdura, mentre le donne ...