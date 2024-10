Ciak, si gira la fiction Rai: "Balene": come cambia la viabilità (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei prossimi giorni verranno girate in centro e in altre zone del territorio comunale le riprese di una nuova serie tv Rai, dal titolo "Balene", diretta da Alessandro Casale e interpretata dai noti volti di Veronica Pivetti (nella foto), Carla Signoris, Giorgio Tirabassi e Manuela Mandracchia. Per garantire il regolare svolgimento della viabilità sono state apportate alcune modifiche alla sosta e al transito: il 21 ottobre interesseranno il parcheggio a monte di Portonovo e il parcheggio La Torre di Portonovo. Il 22 ottobre via XXIX Settembre, Piazza Kennedy , Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, Via Gramsci e ancora i due parcheggi di Portonovo. Il 24 e il 25 ottobre la troupe sarà di nuovo a Portonovo occupando spazi del parcheggio a monte e impegnando l’area del belvedere nei pressi della rotatoria con la strada provinciale del Conero. Ilrestodelcarlino.it - Ciak, si gira la fiction Rai: "Balene": come cambia la viabilità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nei prossimi giorni verrannote in centro e in altre zone del territorio comunale le riprese di una nuova serie tv Rai, dal titolo "", diretta da Alessandro Casale e interpretata dai noti volti di Veronica Pivetti (nella foto), Carla Signoris, Giorgio Tirabassi e Manuela Mandracchia. Per garantire il regolare svolgimento dellasono state apportate alcune modifiche alla sosta e al transito: il 21 ottobre interesseranno il parcheggio a monte di Portonovo e il parcheggio La Torre di Portonovo. Il 22 ottobre via XXIX Settembre, Piazza Kennedy , Piazza della Repubblica, Piazza del Plebiscito, Via Gramsci e ancora i due parcheggi di Portonovo. Il 24 e il 25 ottobre la troupe sarà di nuovo a Portonovo occupando spazi del parcheggio a monte e impegnando l’area del belvedere nei pressi della rotatoria con la strada provinciale del Conero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciak si gira - telecamere Rai ad Ancona per la serie tv "Balene" : come cambia la viabilità - ANCONA - Nei prossimi giorni verranno girate in centro e in altre zone del territorio comunale le riprese di una nuova serie TV Rai, dal titolo “Balene”. Per garantire il regolare svolgimento della viabilità sono state apportate alcune modifiche alla sosta e al transito: il 21 ottobre... (Anconatoday.it)

Ciak - si gira in città : via alle riprese della nuova serie tv con Luca Argentero - Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha invitato in questi giorni tutti i cittadini a “collaborare con le autorità per garantire il regolare svolgimento delle attività di ripresa e minimizzare i disagi”. Si concentrerà in particolare sul circuito, ma le riprese interesseranno anche vari punti del centro storico. (Ilrestodelcarlino.it)

Italia-Belgio - le pagelle di CM : Retegui in stato di grazia - Pellegrini guastafeste. Ricci - ciak si gira - Italia-Belgio 2-2 ITALIA Donnarumma 6: Può poco sui due gol, non è chiamato a parate decisive. Di Lorenzo 5.5: non precisissimo in marcatura... (Calciomercato.com)