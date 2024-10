Liberoquotidiano.it - AC MILAN E SNAIFUN CELEBRANO I 125 ANNI DEL CLUB CON UN MURALE SCELTO DAI TIFOSI

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) - Nell'ambito delle celebrazioni dei 125dei rossoneri, AC– l'app di Snaitech che promuove la cultura sportiva attraverso news, quiz e pronostici – lanciano una proposta artistica che coinvolgerà direttamente ie celebrerà i valori fondanti che dalegano i due brand. L'iniziativa, nata dalla solida collaborazione trae il, si inserisce in un percorso comune iniziato nella stagione 2010/11 e rafforzato nel tempo; oggiè, infatti, Premium Partner dei rossoneri. Entrambe le realtà condividono valori come l'inclusione, il fair play e il riconoscimento sociale, ispirandosi alla passione e al divertimento che solo lo sport è in grado di trasmettere.