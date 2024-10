Nuovo ambulatorio dell'infermiere di famiglia: dove apre e gli orari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si amplia la presenza dell’infermiere di famiglia e di comunità sul territorio ferrarese. Il tutto grazie all’apertura - da lunedì 21 ottobre - di un Nuovo ambulatorio Ifec ad Argenta. L’ambulatorio è situato in via Circonvallazione (al primo piano, con ascensore) e si aggiunge ai presidi già Ferraratoday.it - Nuovo ambulatorio dell'infermiere di famiglia: dove apre e gli orari Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si amplia la presenzadie di comunità sul territorio ferrarese. Il tutto grazie all’apertura - da lunedì 21 ottobre - di unIfec ad Argenta. L’è situato in via Circonvallazione (al primo piano, con ascensore) e si aggiunge ai presidi già

Dall’ospedale all’ambulatorio. Il nuovo dottore di famiglia : "Un altro rapporto coi pazienti" - Ora c’è un’altra frontiera della medicina da esplorare". Mi sono occupato di chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, di chirurgia generale, della tiroide e chirurgia d’urgenza, lavorando, per una scelta deliberata, anche per molti anni in Pronto soccorso. Oscar Roncaglia, legnanese di 57 anni, riceve nell’ambulatorio di via Lampugnano 6. (Ilgiorno.it)

Novate - nuovo medico di base per 1.100 pazienti (e non solo) : chi è e dove ha l’ambulatorio - La dottoressa Cioata prenderà automaticamente in cura i circa 1100 pazienti che afferivano alla dottoressa Vitale, numero a cui si aggiungono ulteriori [. . ]. Un nuovo medico di Medicina Generale prenderà servizio a Novate Milanese a partire da lunedì 7 ottobre 2024, portando così a quattro il numero di medici che esercitano nell’ambulatorio di via Repubblica 15. (Ilnotiziario.net)

Nuovo ambulatorio infermieristico. Tanti servizi nel cuore di Montecatini - “Una bellissima notizia - commentano dall’associazione Controllo del Vicinato del Controllo di Vicinato - per la città e per i cittadini e grandi soddisfazioni per tutta l’associazione. Dai servizi di emergenza urgenza a quelli ordinari, visite specialistiche , trasferimenti, ricoveri, e tanto altro. (Lanazione.it)