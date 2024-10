Thesocialpost.it - Morto a 35 anni dopo il vaccino anti-Covid: riconosciuto l’indennizzo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo quanto pubblicato oggi dall’Agenzia di stampa Agi, il ministero della Salute ha ufficialmenteil “nesso di causalità” tra la somministrazione delAstraZeneca e la morte di un uomo di 35di Agrigento, avvenuta a causa di una miocardite. Il giovane, che aveva ricevuto la prima dose delnell’aprile 2021, è deceduto dieci giornila somministrazione, lasciando moglie e tre figli. La moglie del defunto, assistita dall’avvocato Angelo Farruggia, ha avviato un procedimento per ottenere un indennizzo di 100 mila euro dal Ministero, un primo passo che non esclude ulteriori azioni legali per il risarcimento.