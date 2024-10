Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Lorenzo Spolverato a rischio espulsione dopo le frasi di queste ore

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’edizione delcontinua a far discutere e al centro delle polemiche c’è ancora una volta. Il modello milanese, già noto per i suoi comportamenti controversi, si è reso protagonista di un nuovo episodio che ha scatenato l’indignazione del pubblico. Durante una schermaglia con Helena Prestes,ha afferrato la gamba della modella brasiliana in modo inappropriato, scatenando la reazione di quest’ultima. Non contento,ha rincarato la dose, pronunciandooffensive e accompagnandole da gesti volgari. “Le prendi, le prendi”, ha ripetuto il concorrente, mimando l’azione con la mano. Un gesto che ha oltrepassato ogni limite e che ha lasciato basiti gli altri inquilini della casa.