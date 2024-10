Mamma australiana chiama suo figlio “Lecco” e il sindaco le scrive: “Vi aspettiamo a braccia aperte” (Di venerdì 18 ottobre 2024) E se nasce un bambino poi, lo chiameremo Lecco. Il piccolo Lecco ha sei giorni. È nato il 13 ottobre, alle 10.13, a Geraldton, importante città portuale dell’Australia. Quando è nato misurava 54 centimetri e pesava 8 libre e 6 once, poco meno di 3 chili e 8; ora è già un po’ più grande. A chiamarlo Lecco, Lee di secondo nome, sono stati Mamma Marlee e Mamma Phoebe. A scegliere il nome è stata Mamma Marlee, che di cognome fa Sice, infermiera professionale australiana di 27 anni in omaggio alla città di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Un inchino del genere alla terra dei Promessi sposi è secondo forse solo a quello di Alessandro Manzoni per i luoghi della sua infanzia. Ilgiorno.it - Mamma australiana chiama suo figlio “Lecco” e il sindaco le scrive: “Vi aspettiamo a braccia aperte” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E se nasce un bambino poi, lo chiameremo. Il piccoloha sei giorni. È nato il 13 ottobre, alle 10.13, a Geraldton, importante città portuale dell’Australia. Quando è nato misurava 54 centimetri e pesava 8 libre e 6 once, poco meno di 3 chili e 8; ora è già un po’ più grande. Arlo, Lee di secondo nome, sono statiMarlee ePhoebe. A scegliere il nome è stataMarlee, che di cognome fa Sice, infermiera professionaledi 27 anni in omaggio alla città di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Un inchino del genere alla terra dei Promessi sposi è secondo forse solo a quello di Alessandro Manzoni per i luoghi della sua infanzia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È una Millenium Brescia da stropicciarsi gli occhi : dominato anche il derby con Lecco - Le Leonesse riabbracciano il PalaGeorge e lo fanno con la squadra con la quale, nella scorsa stagione, lo avevano salutato. Il palazzetto di Montichiari ha infatti ospitato la seconda giornata di Regular Season tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Orocash Picco Lecco, reduci entrambi da un... (Bresciatoday.it)

La nuova e giovane Picco Lecco è già convincente a 3 settimane dall’esordio in campionato - . In settimana hanno disputato la Valtellina League, mentre sabato erano di scena al PalaRadi contro l’Esperia Volley Cremona. . Primo fine settimana di test per le ragazze della Picco Lecco impegnate in un duplice appuntamento sul territorio lombardo a tre settimane dall’esordio nel campionato di A2. (Leccotoday.it)

Lecco - cambio al vertice della Guardia di finanza : nominato un nuovo comandante - Successivamente ha prestato servizio al Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Verona, per poi assumere il comando della Compagnia di Verbania. Il colonnello arriva a Lecco dopo tre anni trascorsi alla guida del Comando provinciale di Vibo Valentia. L'avvicendamento si è svolto nei giorni scorsi alla presenza del comandante regionale, il generale di divisione Giuseppe Arbore, il quale ha ... (Ilgiorno.it)