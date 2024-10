Zon.it - Controlli serrati a Salerno: fermati tassisti abusivi e parcheggiatori non autorizzati

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Intensificazione deiLa scorsa settimana, come riportato danotizie.it eToday, il Reparto Motociclisti della Polizia Municipale diha intensificato i, sorprendendo due persone nei pressi della stazione ferroviaria mentre svolgevano attività di tassista abusivo, trasportando turisti stranieri senza le necessarie autorizzazioni. Entrambi i conducenti sono stati sanzionati, con il ritiro immediato della patente e il sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati. Bilancio della lotta aiNel corso di quest’anno, le operazioni del Comando di Polizia Municipale hanno portato a numerose azioni contro i, con 110 verbali emessi per violazioni del Codice della Strada, 75 sanzioni per Daspo, 62 ordini di allontanamento e 50 denunce per inosservanza ai provvedimenti del Questore.