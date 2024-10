Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana, morta a 25 anni in un incidente stradale: “18 anni senza te” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come ogni anno nel giorno dell’anniversario della morte, Francesco Oppini ricorda l’ex fidanzata Luana, scomparsa tragicamente in un incidente stradale a soli 25 anni. È successo 18 anni fa, ma il dolore non se n’è mai andato e Francesco oggi, 17 ottobre, nel giorno dell’anniversario ha condiviso un commosso ricordo a corredo di una foto in bianco e nero che ritrae la giovane ragazza. “18 anni senza te sono tanti, troppi a volte”, esordisce così Francesco Oppini sul suo profilo social. Poi, racconta: “Il ricordo di questi occhi uniti al tuo sorriso, alla tua leggerezza, al tuo modo di amare la vita e le persone non svaniranno mai. Ci hai riempito la vita a tutti inconsapevolmente e sempre senza saperlo, purtroppo, ci hai lasciato orfani della tua meravigliosa e così unica presenza”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Come ogni anno nel giorno dell’versario della morte,l’ex, scomparsa tragicamente in una soli 25. È successo 18fa, ma il dolore non se n’è mai andato eoggi, 17 ottobre, nel giorno dell’versario ha condiviso un commosso ricordo a corredo di una foto in bianco e nero che ritrae la giovane ragazza. “18te sono tanti, troppi a volte”, esordisce cosìsul suo profilo social. Poi, racconta: “Il ricordo di questi occhi uniti al tuo sorriso, alla tua leggerezza, al tuo modo di amare la vita e le persone non svaniranno mai. Ci hai riempito la vita a tutti inconsapevolmente e sempresaperlo, purtroppo, ci hai lasciato orfani della tua meravigliosa e così unica pre”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana - morta a 25 anni in un incidente stradale : “18 anni senza te” - È successo 18 anni fa, ma il dolore non se n'è mai andato e Francesco oggi, 17 ottobre, nel giorno dell'anniversario ha condiviso un […]. Su Instagram il messaggio commovente dell'ex gieffino Come ogni anno nel giorno dell'anniversario della morte, Francesco Oppini ricorda l'ex fidanzata Luana, scomparsa tragicamente in un incidente stradale a soli 25 anni. (Sbircialanotizia.it)

“L’Umbria - dopo troppi anni bui - merita di tornare a splendere” - Francesco De Rebotti (ri)scende in campo - L’ex sindaco di Narni scenderà. Francesco De Rebotti ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali. . . . A dire il vero ci ha pensato su un bel po’ prima di sciogliere le riserve, ma alla fine ha prevalso quella sua voglia di fare politica che lo accompagna sin da quando era giovanissimo. (Ternitoday.it)

Il caffè di Francesco - le sogliole (fantasma) di Benedetto - i pasticcini di Giovanni Paolo II - Tanto che appena diventato Papa, Ratzinger inviò una lettera ai gestori. Come quando, nel 2015, si recò come un cliente qualsiasi in un negozio di ottica di via del Babuino per cambiare le lenti dei suoi occhiali: operazione per altro ripetuta nel luglio di quest’anno. Il tutto accompagnato da un bicchiere di buon vino bianco e da una tazza di tè. (Linkiesta.it)