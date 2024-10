Cesc Fàbregas: “Nico Paz? So cosa significa indossare la maglia del proprio Paese” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como, no se mostró preocupado por el cansancio físico y mental acumulado de Nico Paz, que debutó con Argentina, y dejó caer que jugará ante el Parma en Serie A ya que “tiene tiempo de recuperar”. Para Nico Paz, exjugador del Real Madrid, han sido unos días intensos. Viajó desde Italia a Venezuela, y después a Argentina, para disputar sus primeros minutos como internacional tras un gran inicio en el Como, de la mano de Fàbregas. Jugó 18 minutos y dio una asistencia, dejando atónito al propio Leo Messi, que se deshizo en halagos hacia el joven tras el encuentro. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: El español, entrenador del Como, no se mostró preocupado por el cansancio físico y mental acumulado de, que debutó con Argentina, y dejó caer que jugará ante el Parma en Serie A ya que “tiene tiempo de recuperar”. Para, exjugador del Real Madrid, han sido unos días intensos. Viajó desde Italia a Venezuela, y después a Argentina, para disputar sus primeros minutos como internacional tras un gran inicio en el Como, de la mano de. Jugó 18 minutos y dio una asistencia, dejando atónito al propio Leo Messi, que se deshizo en halagos hacia el joven tras el encuentro.

