Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Roma-Inter a Massa, Juventus-Lazio a Sacchi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono stati resi noti gli arbitri per l’ottava giornata di Serie A, con due big match in programma: Roma-Inter è stata affidata a Davide Massa, mentre Juventus-Lazio sarà diretta da Juan Luca Sacchi. Le designazioni arbitrali Questi gli arbitri dell’ottava giornata di Serie A: Como-Parma, Sabato 19/10 h.15.00: Fabbri Genoa-Bologna, Sabato 19/10 h.15.00: Doveri Milan-Udinese, Sabato 19/10 h.18.00: Chiffi Juventus-Lazio, Sabato 19/10 h.20.45: Sacchi Empoli-Napoli h.12.30: Abisso Lecce-Fiorentina h.15.00: Fourneau Venezia-Atalanta h. 15.00: Zufferli Cagliari-Torino h. 18.00: Aureliano Roma-Inter h. 20.45: Massa Verona-Monza, Lunedì 21/10 h. 20.45: Dionisi L'articolo Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Roma-Inter a Massa, Juventus-Lazio a Sacchi CalcioWeb. Calcioweb.eu - Serie A, gli arbitri dell’ottava giornata: Roma-Inter a Massa, Juventus-Lazio a Sacchi Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono stati resi noti gliper l’ottavadiA, con due big match in programma:è stata affidata a Davide, mentresarà diretta da Juan Luca. Le designazioni arbitrali Questi glidiA: Como-Parma, Sabato 19/10 h.15.00: Fabbri Genoa-Bologna, Sabato 19/10 h.15.00: Doveri Milan-Udinese, Sabato 19/10 h.18.00: Chiffi, Sabato 19/10 h.20.45:Empoli-Napoli h.12.30: Abisso Lecce-Fiorentina h.15.00: Fourneau Venezia-Atalanta h. 15.00: Zufferli Cagliari-Torino h. 18.00: Aurelianoh. 20.45:Verona-Monza, Lunedì 21/10 h. 20.45: Dionisi L'articoloA, gliCalcioWeb.

Serie B - le designazioni della 9ª giornata : gli arbitri dei match - L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B. 20. Ecco tutti i dettagli. 30 COLOMBO D’ASCANIO – BARONE IV: […]. Ecco tutti i dettagli in merito alle scelte L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie B. (Calcionews24.com)

Serie A - le designazioni dell’8ª giornata : scelti gli arbitri - L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A. COMO – PARMA […]. Di seguito, gli arbitri chiamati a dirigere le partite. Ecco tutti i dettagli in merito alle scelte Ecco le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di Serie A da parte dell’AIA per le dieci partite del turno del massimo campionato italiano. (Calcionews24.com)

Dalla serie D alla Prima categoria : gare - arbitri e classifiche - Elpidio 13; Casette Verdini 11; Palmense 9; A. Domani alle 15 la 6ª giornata. Serie D. 30 la 6ª giornata. Appignanese-S. Montecosaro: Ballarò di Pesaro; Settempeda-Aurora Treia: Uncini di Jesi. 30: Camerino-Castelraimondo: Rossetti di Ancona; Montecassiano-Argignano: Borrino di San Benedetto; Montecosaro-Belfortese: Piccioni di Ascoli; Passatempese-San Claudio: Pelliccetti di Fermo; ... (Ilrestodelcarlino.it)