Masso caduto blocca strada provinciale 84 tra Roccaraso e Ateleta: nessun ferito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina, la tranquilla mattina invernale della provincia dell'Aquila è stata interrotta da un evento imprevisto. Un Masso di grandi dimensioni è precipitato sulla strada provinciale 84, in prossimità della frazione Pietransieri, nel comune di Roccaraso, intralciando il traffico tra Roccaraso e Ateleta. Fortunatamente, l'incidente non ha causato feriti, ma ha sollevato preoccupazioni riguardanti la sicurezza delle strade in montagna, specialmente durante la stagione invernale. La caduta del Masso e l'intervento delle forze dell'ordine La caduta del Masso, che si è distaccato dalla parete rocciosa sovrastante, è stata segnalata da un automobilista in transito da Sulmona verso l'Alto Sangro. Grazie al tempestivo avviso alle autorità competenti, le forze dell'ordine sono state in grado di intervenire rapidamente.

