La sindaca di Latina contro il body shaming sui social: “Mi curo dal cancro. Pronta a denunciare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matilde Celentano, sindaca di Latina, 65 anni appena compiuti e prima donna a guidare il capoluogo pontino, ha deciso di intervenire per rispondere a queste accuse. Nel farlo, ha rivelato di lottare contro un tumore L'articolo La sindaca di Latina contro il body shaming sui social: “Mi curo dal cancro. Pronta a denunciare” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La sindaca di Latina contro il body shaming sui social: “Mi curo dal cancro. Pronta a denunciare” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matilde Celentano,di, 65 anni appena compiuti e prima donna a guidare il capoluogo pontino, ha deciso di intervenire per rispondere a queste accuse. Nel farlo, ha rivelato di lottareun tumore L'articolo Ladiilsui: “Midal” proviene da Il Difforme.

“Labbra a canotto e lifting” : gli odiatori social contro la sindaca di Latina - in cura per un cancro - "La derisione del corpo e la discriminazione di una persona per il suo aspetto fisico sono configurabili nel body shaming. Una pratica che va fortemente condannata", ha denunciato la sindaca di Latina, Matilde Celentano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

