Giro del Veneto 2024 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Hirschi in pole, cast di buon livello (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Edizione numero 87 per il Giro del Veneto 2024, una delle ultime corse della stagione. Startlist di buona qualità per la gara che vede partenza da Verona ed arrivo a Vicenza: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DEL Giro DEL Veneto DALLE 12.30 percorso 173 chilometri da percorrere. Colognola ai Colli (1.3 km al 7.7%) la prima salita di giornata, poi un tratto di pianura ad anticipare Monte del Roccolo (4.9 km al 3.9%). Attesa per il circuito finale, da ripetere cinque volte: presenti gli strappi di Monte Berico (1.1 km al 7.2%) e Torri di Arcugnano (1.1 km al 3.9%). favoriti Il nome più atteso è ovviamente quello di Marc Hirschi: finale di stagione spettacolare per l’elvetico della UAE Emirates che il prossimo anno saluterà la squadra emiratina. Oasport.it - Giro del Veneto 2024 oggi: orari, percorso, tv, favoriti. Hirschi in pole, cast di buon livello Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Edizione numero 87 per ildel, una delle ultime corse della stagione. Startlist dia qualità per la gara che vede partenza da Verona ed arrivo a Vicenza: andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. LA DIRETTA LIVE DELDELDALLE 12.30173 chilometri da percorrere. Colognola ai Colli (1.3 km al 7.7%) la prima salita di giornata, poi un tratto di pianura ad anticipare Monte del Roccolo (4.9 km al 3.9%). Attesa per il circuito finale, da ripetere cinque volte: presenti gli strappi di Monte Berico (1.1 km al 7.2%) e Torri di Arcugnano (1.1 km al 3.9%).Il nome più atteso è ovviamente quello di Marc: finale di stagione spettacolare per l’elvetico della UAE Emirates che il prossimo anno saluterà la squadra emiratina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Hirschi l’uomo da battere - Pellizzari ci prova - La corsa organizzata da Filippo Pozzato ha riacquistato del prestigio e dell’importanza negli ultimi due anni e il percorso sarà decisamente interessante: si parte da Verona per arrivare a Vicenza dopo 173 km e 1700 metri di dislivello. Monte Berico che verrà infine percorso negli ultimi metri della corsa per la sesta volta. (Oasport.it)

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - I corridori si daranno battaglia nei 165. . Sportface. Oggi andrà in scena l’edizione numero 87 del Giro del Veneto. 3 km da Verona a Vicenza. L’arrivo è previsto intorno alle 16. Il Giro del Veneto 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Rai2 a partire dalle ore 15:30, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay. (Sportface.it)

LIVE – Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. La diretta testuale dell’87ª edizione del Giro del Veneto. Il grande favorito è Marc Hirschi, reduce da un ottimo Giro di Lombardia vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar. (Sportface.it)