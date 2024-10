Ilgiorno.it - Fedez e Luca Lucci, prove di business: che cosa volevano fare nel mondo della musica

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 –. Il rapper e il capoCurva Sud. L'ex signor Ferragnez e il Toro. Storia di un'amicizia, ma anche di una possibile intesa nel campo degli affari. I tentativi – almeno vagheggiati – diemergono in una conversazione del 21 gennaio scorso contenuta in un'informativa dell'inchiesta ??????Doppia curva, che ha portato alla “decapitazione” dei vertici delle curve di Inter e Milan. La scuderia Federico Lucia, in arte(non indagato) edialogano, parlando di possibili sviluppi condivisi in un’attività di management degli artisti. "Io ho una società che tre anni fa, valeva 3 milioni di euro! Con 300mila euro di ebitda adesso, sto facendouna quotazione e me la valutano tra i 70 e i 90 milioni di euro", dice. E aggiunge: "Ho avuto artistili per un periodo.