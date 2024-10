SuperEnalotto centrato il 6 da 892 milioni di euro | dove è avvenuta la vincita milionaria

SuperEnalotto, centrato il 6 da 89,2 milioni di euro: dove è avvenuta la vincita milionaria (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato il 6 durante l'estrazione di questa sera, martedì 15 ottobre, del SuperEnalotto. Un giocatore ha vinto 89,2 milioni di euro a Riva del Garda. Fanpage.it - SuperEnalotto, centrato il 6 da 89,2 milioni di euro: dove è avvenuta la vincita milionaria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)il 6 durante l'estrazione di questa sera, martedì 15 ottobre, del. Un giocatore ha vinto 89,2dia Riva del Garda.

