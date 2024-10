Puntomagazine.it - Qualiano: la Multiservizi ripulisce le strade della Grande Viabilità

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Mezzi in azione per rimuovere rifiuti di ogni genere e piante incolte lungo leprincipali– Su disposizione del Comune, laè attualmente impegnata in un’importante operazione di pulizia sulladi. I mezzi dell’azienda stanno lavorando per ripulire ledalla presenza di rifiuti di ogni tipo, restituendo decoro alle aree coinvolte. L’intervento si concentra sulla rimozione dei rifiuti presenti sulletra cui: strutture di auto con tanto di tappetini in gomma, sacchetti di spazzatura, stracci, cartoni, secchi, materiali multimediali e plastica accumulati lungo i bordi dellee che pian piano arrivano fino al ciglio stradale. Oltre ai rifiuti, gli operatori stanno affrontando anche una lunga scia di vegetazione incolta ed erbacce, che contribuiscono al degrado dell’area.