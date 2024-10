La doppietta di Kolo Muani regala la vittoria ai Bleus (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 23:00:23 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Randal Kolo Muani ha segnato una doppietta mentre la Francia ha fatto un passo da gigante verso i quarti di finale della Nations League con una vittoria per 2-1 sui padroni di casa del Belgio a Bruxelles. Il capitano del Belgio Youri Tielemans ha tirato un rigore esagerato prima che l’attaccante del Paris St-Germain Kolo Muani segnasse dal dischetto dopo un fallo di mano di Wout Faes. Lois Openda ha pareggiato nel primo tempo di recupero per il Belgio, ma Kolo Muani – in testa alla linea al posto dell’assente Kylian Mbappe – ha segnato un secondo di testa poco dopo l’ora. La Francia è riuscita a mantenere la vittoria nonostante abbia perso il capitano Aurelien Tchouameni per un secondo cartellino giallo a 14 minuti dalla fine. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 23:00:23 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Randalha segnato unamentre la Francia ha fatto un passo da gigante verso i quarti di finale della Nations League con unaper 2-1 sui padroni di casa del Belgio a Bruxelles. Il capitano del Belgio Youri Tielemans ha tirato un rigore esagerato prima che l’attaccante del Paris St-Germainsegnasse dal dischetto dopo un fallo di mano di Wout Faes. Lois Openda ha pareggiato nel primo tempo di recupero per il Belgio, ma– in testa alla linea al posto dell’assente Kylian Mbappe – ha segnato un secondo di testa poco dopo l’ora. La Francia è riuscita a mantenere lanonostante abbia perso il capitano Aurelien Tchouameni per un secondo cartellino giallo a 14 minuti dalla fine.

