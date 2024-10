Metropolitanmagazine.it - Israele, nessuna paura di compiere un nuovo Olocausto?

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)non si accontenta di Gaza, e forse nemmeno del Libano, questo è un? Le ultime notizie internazionali. La situazione trae i territori palestinesi, così come al confine libanese, continua a deteriorarsi, con gravi conseguenze per i civili e crescenti preoccupazioni a livello internazionale. Ecco un aggiornamento completo sugli sviluppi più recenti, basato sulle ultime notizie disponibili. A Gaza ospedali e scuole nel mirino Nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha bombardato l’ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah, sostenendo che la struttura ospitava un centro di comando di Hamas. L’attacco ha causato la morte di almeno quattro persone e più di 70 feriti, molti dei quali con gravi ustioni. Le tende allestite nel cortile per accogliere gli sfollati palestinesi sono andate a fuoco.