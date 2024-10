Grande Fratello 25, il racconto da brividi di Enzo Paolo Turchi: cosa avrebbe subito all’età di 11 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Una parte dell’ultima diretta del Grande Fratello è stata dedicata a Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. I due hanno avuto modo di parlare del loro matrimonio, spiegando anche la crisi che li ha messi in difficoltà. Il coreografo non ha nascosto il timore di perdere la moglie, la quale, a suo dire, potrebbe volere un altro uomo. Ma la showgirl ha naturalmente rinnovato il suo amore per lui. Tuttavia, nel corso della puntata, Enzo Paolo ha fatto una clamorosa rivelazione che è stata interrotta da Alfonso Signorini. Grande Fratello 25: la triste confessione di Enzo Paolo Turchi La nuova diretta del Grande Fratello è tornata a parlare della coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. I due hanno trascorso diversi giorni nella casa più spiata d’Italia e qui hanno ripercorso la loro storia d’amore, tra cui la parentesi di crisi accennata dal coreografo durante l’ultimo appuntamento. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, il racconto da brividi di Enzo Paolo Turchi: cosa avrebbe subito all’età di 11 anni Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una parte dell’ultima diretta delè stata dedicata ae Carmen Russo. I due hanno avuto modo di parlare del loro matrimonio, spiegando anche la crisi che li ha messi in difficoltà. Il coreografo non ha nascosto il timore di perdere la moglie, la quale, a suo dire, potrebbe volere un altro uomo. Ma la showgirl ha naturalmente rinnovato il suo amore per lui. Tuttavia, nel corso della puntata,ha fatto una clamorosa rivelazione che è stata interrotta da Alfonso Signorini.25: la triste confessione diLa nuova diretta delè tornata a parlare della coppia formata dae Carmen Russo. I due hanno trascorso diversi giorni nella casa più spiata d’Italia e qui hanno ripercorso la loro storia d’amore, tra cui la parentesi di crisi accennata dal coreografo durante l’ultimo appuntamento.

