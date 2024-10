Iltempo.it - BeBeep la sfida dell'usato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il mercatoe auto usate è in continua espansione e recenti ricerche dimostrano che il trend rimarrà positivo anche nel lungo periodo. Tra gli italiani, secondo gli ultimi dati ACI, cresce la preferenza verso le auto di seconda mano, con un +8,6% a livello nazionale durante i primi nove mesi del 2024, e un più +6,4% a Roma e in Lazio, rispetto allo stesso periodo del 2023. Nella Capitale i dati sono ancora più significativi nel mese di settembre, quando l'ha segnato +7,2% rispetto a settembre 2023 (privato e commerciale). Un'attenzione rilevante, quella degli italiani per le auto usate, dimostrata anche dai numeri assoluti: a settembre, a livello nazionale, ogni 100 vetture nuove acquistate, ne sono state comprate oltre il doppio (228) usate. Il dato si conferma anche se raffrontato ai primi nove mesi'anno, con un rapporto di 100 a 192.