Inter-news.it - Barella: «Mi sentivo solo l’anno dello scudetto dell’Inter! Vi spiego»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)è stato il protagonista di un’intervista realizzata dallo scrittore e conduttore radiofonico, Matteo Caccia. Di seguito un estratto della chiacchierata, mentre l’intervista integrale sarà pubblicata il 17 ottobre. ESTRATTO – Nicolòintervistato da Matteo Caccia, in un’intervista registrata alla Triennale di Milano lo scorso 27 agosto e dal titolo “Senza vendersi mai”. Sarà pubblicato online in versione integrale tra due giorni. Questo un estratto: «Quando mi sono sentitoda calciatore?quando a inizio anno mi criticavano e mi dicevano: “Non è lo stesso Nicolò dell’inizio”. Preferisco essere antipatico che essere simpatico vendendo la mia immagine in un modo che non è».