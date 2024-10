Alessandro Mutinelli, presidente e Ad del gruppo IWB, nel Consiglio dell’Unione italiana vini (Di martedì 15 ottobre 2024) Italian Wine Brands gruppo leader nell’export di vini italiani e prima azienda italiana quotata del settore, annuncia che Alessandro Mutinelli, presidente e Ad del gruppo, è stato nominato consigliere dell’Unione italiana vini, l’Associazione italiana delle imprese del vino. “Questa nomina – si legge in una nota – rappresenta un importante traguardo sia per Alessandro Mutinelli, che vede riconosciuti il suo impegno e la sua visione imprenditoriale nel promuovere il vino italiano a livello nazionale e internazionale, sia per IWB, che ora acquisisce un ruolo di rilievo all’interno dell’Associazione di rappresentanza più importante per le imprese del settore enologico, che conta 770 aziende associate e rappresenta più di 150.000 viticoltori, più del 50% del fatturato italiano di vino e oltre l’85% del fatturato export di vino italiano”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Italian Wine Brandsleader nell’export diitaliani e prima aziendaquotata del settore, annuncia chee Ad del, è stato nominato consigliere, l’Associazionedelle imprese del vino. “Questa nomina – si legge in una nota – rappresenta un importante traguardo sia per, che vede riconosciuti il suo impegno e la sua visione imprenditoriale nel promuovere il vino italiano a livello nazionale e internazionale, sia per IWB, che ora acquisisce un ruolo di rilievo all’interno dell’Associazione di rappresentanza più importante per le imprese del settore enologico, che conta 770 aziende associate e rappresenta più di 150.000 viticoltori, più del 50% del fatturato italiano di vino e oltre l’85% del fatturato export di vino italiano”.

