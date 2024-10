Mauro Corona a Verissimo | Non so quanto mi resta

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), ospite a ‘’ il 12 ottobre 2024, ha condiviso un’intima riflessione con Silvia Toffanin, aprendo il cuore su alcuni aspetti personali. “Sto provando a liberarmi dall’alcol. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. Poi ce l’ho fatta per altri 2 anni. Ogni tanto ci ricado, è una vipera che ti morde. Dall’alcol non ne puoi uscire. Lo puoi sospendere, ma non puoi uscirne. La colpa è solo mia, è una scelta”, ha confessato l’artista e scrittore, noto anche per il suo ruolo di opinionista fisso a ‘È sempre Cartabianca’ condotto da Bianca Berlinguer. Con un sorriso, ha aggiunto: “Vorrei che anche la Bianchina (Bianca Berlinguer, ndr) riuscisse a tirare fuori il vero da me. Bianchina sa che questa confessione è per farla ingelosire”, riferendosi affettuosamente alla giornalista.