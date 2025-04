Juventusnews24.com - Marino rivela un retroscena sul possibile trasferimento di Maradona alla Juve: «Lo proposi ai bianconeri, ma…»La clamorosa rivelazione!

di RedazionentusNews24, dirigente, hato un clamorososul passaggio (sfumato) di: le sue paroleDiego Armandopoteva vestire i coloridella. Arlo in un’intervista a Radio Serie A è Pierpaolo, che ha espresso questosul Pibe de Oro quando vestiva ancora la maglia del Barcellona.PAROLE – «All’epoca ero il più giovane direttore in Serie A e per festeggiare l’ennesima salvezza dell’Avellino stipulai un contratto con il Barcellona per 100mila dollari (cento milioni di lire) per giocare un’amichevole e portare. Otto giorni prima, però, l’intermediario che mi aveva procurato la partita, l’agente FIFA argentino Riccardo Fuiga, venne nel mio ufficio per avvisarmi che il Barcellona sarebbe venuto, ma senza Diego, perché era in rotta con il club.