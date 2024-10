Calciomercato.it - La leggenda si dimette nella notte, social in rivolta: “Società di incompetenti”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)la notizia delle dimissioni dell’allenatore che è anche il giocatore più vincentestoria del club attualmente nei bassifondi della classifica Nonostante la pausa per le nazionali, di cose continuano a succederne. Compresi cambi in panchina assolutamente sorprendenti e addii pesanti. In Italia dopo sette giornate Daniele De Rossi è stato fino ad ora l’unica panchina saltata in Serie A, anche se più di qualcun altro ha rischiato. Per questo bisogna viaggiare fino in Argentina per la notizia del giorno nel campionato di Primera Division. Protagonista il San Lorenzo, una delle squadre più prestigiose e gloriose dell’intero paese con ben 111 titoli vintisua storia. Panchina Serie A (LaPresse) – calciomercato.