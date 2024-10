Velvetmag.it - “Colombo non era genovese ma spagnolo”, documentario shock in Spagna

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Cinque secoli dopo non siamo più così sicuri che Cristoforofosse. Del resto sono molti i Paesi in disputa fra loro a proposito delle sue origini. Italiano, portoghese, galiziano, basco o scozzese? L’ammiraglio delle Indie salpato il 3 agosto 1492 da Palos de la Frontera, a capo della spedizione finanziata dai re cattolici, torna adesso al centro dell’attenzione a causa di unandato in onda sulla Tv pubblica spagnola Tve. Il vuoto che circonda parte della biografia di Cristobal Colon – il suo nome in– ha dato luogo a molte congetture. Soprattutto in, dove ora fa discutere ilColon Adn, su verdadero origen. A partire da un’indagine genetica condotta sui resti del Dna negli ultimi 20 anni dal medico legale José Antonio Lorente, cattedratico dell’Università di Granada.