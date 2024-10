Omar Bassi, morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo: “Vogliamo giustizia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – "Vogliamo giustizia e la Vogliamo ora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina di Omar Bassi il 23enne di Bollate morto lo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi Genitori, quindici giorni dopo essere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio in provincia di Varese. Oggi pomeriggio famigliari e amici del giovane hanno fatto un flashmob in piazza Duomo a Milano "per non dimenticare" e per chiedere che i responsabili della sua morte siano identificati e arrestati. Erano in tanti con lo striscione, le magliette con il volto di Omar e la scritta "Omy blanco vive". Al megafono hanno raccontato quello che è successo la notte del 20 luglio in discoteca e nei giorni successivi. Fino al 5 agosto quando Omar è morto. Ilgiorno.it - Omar Bassi, morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo: “Vogliamo giustizia” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – "e laora", spiega al megafono Michelle Sala, cugina diil 23enne di Bollatelo scorso 5per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria mentre era in vacanza con i suoi, quindici giorniessere stato picchiato dai buttafuori in un locale diin provincia di Varese. Oggi pomeriggio famigliari edel giovane hanno fatto un flashmob ina Milano "per non dimenticare" e per chiedere che i responsabili della sua morte siano identificati e arrestati. Erano in tanti con lo striscione, le magliette con il volto die la scritta "Omy blanco vive". Al megafono hanno raccontato quello che è successo la notte del 20 luglio ine nei giorni successivi. Fino al 5quando

Omar Bassi - morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo : “Vogliamo giustizia” - "Sono molto contenta per l'adesione che abbiamo avuto oggi, qui in piazza Duomo, la vicinanza di tante persone ci fa sentire meno soli in questa battaglia - conclude la mamma - è stato davvero emozionante, Omar mi manca da morire per questo non mi arrendo". Gli inquirenti dovranno determinare se esiste un nesso tra la morte del ragazzo e il pestaggio. (Ilgiorno.it)

“Giustizia per Omar Bassi” : familiari e amici in piazza Duomo a Milano per il ragazzo morto dopo il pestaggio in discoteca - Lui era un ragazzo gentile e sorridente con tutti". “Chiedo alle persone di trovare il tempo per venire a lottare insieme a noi, per Omar e per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno il diritto di andare a ballare senza la paura di essere picchiati - si legge nell'ultimo post della cugina Michelle Sala - fate girare questo invito perché l'indifferenza su certe cose, soprattutto da parte dei ... (Ilgiorno.it)

Omar Bassi - morto in vacanza dopo il pestaggio in un locale. Il Pareto abbraccia mamma Giusy : “Nessuno brillerà come lui” - . Poi abbracci. Riprenderò il lavoro lunedì e non mi sento sola. Lo ribadisce la madre Giusy. Una tragedia infinita, ci stringiamo attorno alla famiglia”. Poi come barista, al mio fianco. Dopo tre giorni, è morto”. Così come mi consola sapere che 10 persone vivono grazie alla donazione dei suoi organi”. (Ilgiorno.it)