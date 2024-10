Mario Balotelli si avvicina al Genoa (Di domenica 13 ottobre 2024) Mario Balotelli al Genoa è una trattativa calda. I contatti ci sono e stanno andando avanti in maniera proficua. Il giocatore gradirebbe a destinazione, Gilardino ha già detto sì alla possibilità di avere in squadra l'attaccante 34enne che essendo svincolato potrebbe firmare subito per il Grifone Genovatoday.it - Mario Balotelli si avvicina al Genoa Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)alè una trattativa calda. I contatti ci sono e stanno andando avanti in maniera proficua. Il giocatore gradirebbe a destinazione, Gilardino ha già detto sì alla possibilità di avere in squadra l'attaccante 34enne che essendo svincolato potrebbe firmare subito per il Grifone

Calciomercato Milan - Mario Balotelli tra Genoa e Torino : ecco chi è in vantaggio - Si attendono aggiornamenti ma i rossoblù potrebbero seriamente prendere questa decisione. Milan, Mario Balotelli torna di moda: tornerà nel calcio italiano? Calciomercato Milan, Mario Balotelli tra Genoa e Torino: ecco chi è in vantaggio LEGGI ANCHE Milan Futuro, da Kevin Zeroli a Mattia Liberali: il futuro è davvero al sicuro? Questa novità alletta tutti i tifosi amanti del vecchio super ... (Dailymilan.it)

“Balotelli Era MOLTO Più Forte di VLAHOVIC” ||| Viviano Sul RITORNO di ‘Super Mario’ in SERIE A - Balotelli non è mai stato così bene negli ultimi anni a livello fisico ha dichiarato Viviano, che è convinto che l’amico potrebbe fare benissimo in Italia. Mario vuole dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza e nell’estratto video pinnato in alto nell’articolo potrete sentire tutte le motivazioni che spingono Viviano ad esserne così convinto. (Tvplay.it)

Gilardino chiama - Balotelli risponde : SuperMario verso il Genoa - Nozze da fare Da parte sua Mario in questo periodo si è allenato da solo e con il fratello alla Pro Palazzolo (club di Serie D che ha recentemente tesserato Enock). Dall'altra parte della cornetta, Alberto Gilardino, suo ex compagno in nazionale e attuale allenatore dei rossoblù. . Tant'è: contatto con il Genoa. (Sport.quotidiano.net)