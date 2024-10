L’incubo pensioni diventa realtà: ritardi preannunciati e aumenti a rischio a novembre (Di sabato 12 ottobre 2024) I pensionati dovranno attendere più del dovuto per ricevere le somme relative al mese di novembre. Qual è la causa dei ritardi? Di norma, le pensioni vengono accreditate all’inizio del mese di riferimento e, in particolare, nel “primo giorno bancabile“. Cosa si intende con tale locuzione? Sta a indicare il giorno durante il quale le banche e gli Uffici postali effettuano le operazioni di trasferimento delle somme di denaro. Le pensioni di novembre arriveranno in ritardo (informazioneoggi.it)I giorni bancabili cadono sempre durante le giornate lavorative, ossia dal lunedì al venerdì. Gli Uffici di Poste Italiane, tuttavia, pagano le pensioni anche di sabato mattina. Questa caratteristica comporta una differenziazione nella tempistica di erogazione degli assegni pensionistici, perché le modalità cambiano tra le banche e le Poste. Informazioneoggi.it - L’incubo pensioni diventa realtà: ritardi preannunciati e aumenti a rischio a novembre Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I pensionati dovranno attendere più del dovuto per ricevere le somme relative al mese di. Qual è la causa dei? Di norma, levengono accreditate all’inizio del mese di riferimento e, in particolare, nel “primo giorno bancabile“. Cosa si intende con tale locuzione? Sta a indicare il giorno durante il quale le banche e gli Uffici postali effettuano le operazioni di trasferimento delle somme di denaro. Lediarriveranno in ritardo (informazioneoggi.it)I giorni bancabili cadono sempre durante le giornate lavorative, ossia dal lunedì al venerdì. Gli Uffici di Poste Italiane, tuttavia, pagano leanche di sabato mattina. Questa caratteristica comporta una differenziazione nella tempistica di erogazione degli assegnistici, perché le modalità cambiano tra le banche e le Poste.

