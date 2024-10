The Apprentice - Alle origini di Trump: Sebastian Stan racconta come è diventato il giovane Donald Trump (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, The Apprentice racconta come Donald Trump è diventato un ambizioso imprenditore. Ad interpretarlo c'è l'attore Sebastian Stan ed è lui stesso, in una intervista, a spiegare il film in arrivo al cinema il 17 ottobre con BIM distribuzioni. Comingsoon.it - The Apprentice - Alle origini di Trump: Sebastian Stan racconta come è diventato il giovane Donald Trump Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, Theun ambizioso imprenditore. Ad interpretarlo c'è l'attoreed è lui stesso, in una intervista, a spiegare il film in arrivo al cinema il 17 ottobre con BIM distribuzioni.

