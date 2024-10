TARE ESCLUSIVO | “Stavo per portare KVARA alla LAZIO. Inzaghi TOP 5 Al Mondo. Guardiola in SERIE A!” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’intervista esclusiva a Igli TARE in diretta ai microfoni di TVPlay. Tantissimi i temi discussi con l’ex direttore sportivo della LAZIO Abbiamo intervistato in ESCLUSIVA Igli TARE, ex direttore sportivo della LAZIO, che ha parlato della sua LAZIO, dei rapporti con Lotito, di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ma anche di un retroscena su KVARAtskhelia e occhio all’annuncio su Guardiola. Decine di temi per oltre una mezz’ora di chiacchierata in cui si è parlato anche del Milan, di Dusan Vlahovic e di Mario Balotelli. Inedito il racconto su KVARAtskhelia e d’impatto l’opinione su Simone Inzaghi. L’estratto completo dell’intervista lo trovate nel video pinnato in alto in questo articolo e sul nostro canale YouTube ufficiale. L'articolo TARE ESCLUSIVO “Stavo per porTARE KVARA alla LAZIO. Inzaghi TOP 5 Al Mondo. Guardiola in SERIE A!” proviene da TvPlay.it. Tvplay.it - TARE ESCLUSIVO | “Stavo per portare KVARA alla LAZIO. Inzaghi TOP 5 Al Mondo. Guardiola in SERIE A!” Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’intervista esclusiva a Igliin diretta ai microfoni di TVPlay. Tantissimi i temi discussi con l’ex direttore sportivo dellaAbbiamo intervistato in ESCLUSIVA Igli, ex direttore sportivo della, che ha parlato della sua, dei rapporti con Lotito, di Simone, allenatore dell’Inter, ma anche di un retroscena sutskhelia e occhio all’annuncio su. Decine di temi per oltre una mezz’ora di chiacchierata in cui si è parlato anche del Milan, di Dusan Vlahovic e di Mario Balotelli. Inedito il racconto sutskhelia e d’impatto l’opinione su Simone. L’estratto completo dell’intervista lo trovate nel video pinnato in alto in questo articolo e sul nostro canale YouTube ufficiale. L'articoloper porTOP 5 AlinA!” proviene da TvPlay.it.

TARE : “MAI AVUTO RAPPORTI CON FABIANI. STAVO PER PORTARE KVARA ALLA LAZIO. POTEVO ANDARE AL MILAN : ECCO QUANDO. INZAGHI FRA I TOP 5 AL MONDO”” - “KRSTOVIC BUON ATTACCANTE, MAGARI GLI FARA’ BENE CAMBIARE ARIA” – “Krstovic è un buon attaccante, ma deve crescere tanto. “TAVARES ERA OBIETTIVO DELLA LAZIO GIA’ TRE ANNI FA, MA NON FUNZIONALE AL GIOCO DI SARRI” – “Tavares vicino alla Lazio quando c’ero io? Era la prima opzione quando Sarri arrivò alla Lazio. (Tvplay.it)