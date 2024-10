Sport.quotidiano.net - Basket serie B - L’impegno alle 18 a Lumezzane. Blacks, domenica occhio all’ala Amici

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Galvanizzati dtre vittorie consecutive e dal primo posto della classifica occupato da imbattuti, isi stanno preparando per la trasferta diin casa della Luxarm, altra formazione che non ha ancora perso in stagione. Le due squadre sono partite in estate con il ruolo di possibili outsider per la corsa ai primi sei posti (quest’anno gli ultimi due pass per i playoff saranno assegnati con i playin) e sono state costruite con filosofie simili. Faenza ha iniziato un nuovo progetto che fino ad ora ha dato buoni frutti rivoluzionando il roster e ancheha inserito cinque pedine nell’organico che lo scorso anno ha conquistato la salvezza diretta nella prima stagione inB Nazionale, affidando la guida tecnica a Luciano Nunzi.