Fanpage.it - Uragano Milton, il racconto dalla Florida: “La gente si è preparata come poteva, preoccupati per il dopo”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'è stato definito il "peggiore degli ultimi 100 anni" e per giorni le autorità della costa occidentale dellahanno invitato la popolazione a mettersi al sicuro. Fanpage.it ha intervistato Paolo Mangia, vicepresidente di Casa Italia, associazione di Miami che fa rete tra le comunità italiane dello Stato: "Fondamentale comprare acqua e viveri perché non si sa quanto tempo ci vorrà per ripristinare tutto".