Unifil, l'attacco di Israele contro le basi dell'Onu in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Feriti due caschi blu. Danneggiato un bunker con soldati italiani in una delle due basi italiane attaccate. Roma convoca l'ambasciatore israeliano mentre la tensione sale al confine Wired.it - Unifil, l'attacco di Israele contro le basi dell'Onu in Libano Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Feriti due caschi blu. Danneggiato un bunker con soldati italiani in unae dueitaliane attaccate. Roma convoca l'ambasciatore israeliano mentre la tensione sale al confine

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Se ora Israele spara pure contro l’Italia : colpite 3 basi Unifil in Libano - L'attacco è stato voluto e riguarda le basi Unifil nel sud del Libano, di cui fanno parte circa 1.100 soldati italiani. L'articolo Se ora Israele spara pure contro l’Italia: colpite 3 basi Unifil in Libano proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)

Israele colpisce le basi Unifil in Libano. Crosetto convoca l’ambasciatore di Tel Aviv - Dei circa diecimila caschi blu schierati in Libano, L’Italia è il primo Paese contributore di truppe, con circa 1200 militari presenti. L’escalation arriva dopo poche settimane dall’incidente che avrebbe visto un colpo israeliano sfiorare di appena cinquecento metri la base Onu di Mansouri, un altro avamposto protetto dai militari italiani. (Formiche.net)

Netanyahu fuori controllo : L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano - Un attacco vero e proprio, in cui le truppe di terra e i carri armati israeliani, coadiuvati da un drone da ricognizione che ha sorvolato l’area, hanno preso di mira l’ingresso del bunker dove si trovavano i soldati italiani. Gli israeliani possono mettere alla prova la nostra determinazione”, aggiungendo che “valuteremo la natura dell’attacco e, in base a ciò, decideremo come rispondere”. (Lanotiziagiornale.it)