Scandalo a Bari, spiati conti correnti di Giorgia Meloni, la premier: "Dossieraggio quotidiano"

Oltre alla premier sarebbero stati consultati illegalmente anche i conti correnti di altre figure di spicco del mondo della politica. Il colpevole avrebbe compiuto in tutto 6mila accessi illegali

"Dossieraggio quotidiano" - Meloni e i conti correnti spiati : l'ultima inchiesta - "Esistono persone che non accettano che Giorgia Meloni guidi il governo perché ha vinto le elezioni e che gli italiani stiano continuando a dare consenso a questo governo dopo due anni. Non lo accettano e non se ne fanno una ragione e cercano scorciatoie per aggirare la democrazia", osserva Donzelli secondo il quale rispetto agli accessi abusivi "non c'è un problema di carenza di legge ma di ... (Iltempo.it)

Intrusione abusiva nei conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni - “Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano” commenta la premier su X dopo che si è diffusa la notizia dell’indagine in corso a Bari sul funzionario bancario che […] The post Intrusione abusiva nei conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni appeared first on L'Identità . . Giorgia Meloni reagisce alla nuova intrusione illegale nei conti correnti di esponenti politici e con incarichi importanti ... (Lidentita.it)

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e altri politici - ex bancario licenziato - Tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024, ha effettuato oltre 6.000 accessi abusivi ai loro conti correnti, sfruttando le sue competenze informatiche e la sua posizione privilegiata. (Vanityfair.it)