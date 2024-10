Inter-news.it - Lautaro Martinez, notizia positiva per l’Inter da Venezuela-Argentina!

(Di giovedì 10 ottobre 2024)giocherà questa sera la partita traalle ore 23 allo stadio di Maturin. Arriva unadal ritiro dell’Albiceleste perdi Simone Inzaghi. TUTTO BENE! –e i suoi compagni sono riusciti a partire direzione Maturin. L’uragano Milton in arrivo a Miami è stato evitato. La squadra ha concluso l’atterraggio prima in Colombia poi in. L’giocherà regolarmente la partita di questa sera alle ore 23 italiane contro il. La gara sarà valida per la qualificazione ai Mondiali e l’Albiceleste è già quasi certa della partecipazione grazie ai 18 punti ottenuti nelle 8 partite disputate.fuori dai primi 11? La probabile formazione diLA PROBABILE – Secondo quanto riportato da Tyc Sportsfarà panchina alla prima partita di questa sosta.