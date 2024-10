Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Giuli alla Camera non ha parlato in modo incomprensibile. Caso mai ambiguo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) di Alessandro Volpi* Il discorso sulle linee guida del neodella Cultura Alessandro, almeno nella prima parte (circa 15 minuti), per sua stessa amissione la “più teoretica”, sembra essere risultato ai più. Se questo è normale per una persona digiuna di filosofia e di politica, in realtà stupiscono – ma non troppo – i titoli dei giornali sulle presunte “supercazzole” del, sull’assenza di senso del suo discorso. Come ogni discorso chiaramente ha elementi di ambiguità semantica, mostra tratti di incoerenza, non è immediatamente decodificabile in senso univoco come lo è un’equazione matematica. Tuttavia sarebbe stato sufficiente chiedere ad un filosofo politico – trovando così utilità ad una categoria che spesso la nostra società si chiede perché dovrebbe pagarla, e infatti non la paga – per capire cosaha detto.