Firenze buoni scuola infanzia paritaria | c’è tempo fino al 28 ottobre per fare domanda

fino alle ore 8 di lunedì 28 ottobre 2024, le famiglie con Isee pari o inferiore a 30 mila euro e con figli nelle scuole dell'infanzia paritarie private (3-6 anni) che si trovano nel comune di Firenze, possono fare domanda per l'assegnazione dei buoni scuola per l'anno scolastico 2024/2025

