DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre | assolto Gudmundsson interrogato Zanetti Pari tra Italia e Belgio in Nations League

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - 21 Nelle ultime 4 gare, il Belgio è riuscito a segnare solo contro Israele, restando a secco nelle altre tre partite. 20. Ma l’ingenua espulsione di Pellegrini cambia tutto, portando all’accorcio del risultato da parte del Belgio. 42 Partita dal doppio volto, quella dell’Italia dominante fino all’espulsione di Pellegrini e quella affaticata e disattenta contro gli assalti del Belgio. (Oasport.it)

