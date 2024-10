Cristiana Capotondi sarà la Madrina del Torino Film Festival 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nuovo direttore Giulio Base sarà affiancato dall'attrice romana nell'inaugurazione della nuova edizione della kermesse cinematografica torinese. La romana Cristiana Capotondi approderà nel capoluogo piemontese in veste di Madrina del 42° Torino Film Festival, che si svolgerà dal 22 al 30 novembre 2024 a Torino. L'attrice affiancherà il Direttore Artistico Giulio Base nella conduzione della serata di apertura, che avrà luogo la sera del 22 novembre presso il Teatro Regio di Torino. Attrice, regista, doppiatrice, dirigente sportiva, attivista e imprenditrice, Cristiana Capotondi ha esordito a soli dodici anni nella serie televisiva Amico Mio per poi approdare sul grande schermo nel 1995 nel Film Vacanze di Natale '95. Nel corso della sua carriera, che vanta oltre 50 Film, Movieplayer.it - Cristiana Capotondi sarà la Madrina del Torino Film Festival 2024 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nuovo direttore Giulio Baseaffiancato dall'attrice romana nell'inaugurazione della nuova edizione della kermesse cinematografica torinese. La romanaapproderà nel capoluogo piemontese in veste didel 42°, che si svolgerà dal 22 al 30 novembre. L'attrice affiancherà il Direttore Artistico Giulio Base nella conduzione della serata di apertura, che avrà luogo la sera del 22 novembre presso il Teatro Regio di. Attrice, regista, doppiatrice, dirigente sportiva, attivista e imprenditrice,ha esordito a soli dodici anni nella serie televisiva Amico Mio per poi approdare sul grande schermo nel 1995 nelVacanze di Natale '95. Nel corso della sua carriera, che vanta oltre 50

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buon compleanno Arturo Parisi - Paola Lucarini - Cristiana Capotondi… - . Compleanno anche di: Marino Magrin, ex calciatore, allenatore; Luciano Marchitiello, attore, doppiatore; Achille Superbi, disegnatore; Natale Chiaudani, cavaliere; Laura Boccanera, doppiatrice; Luigi Brugnaro, imprenditore, dirigente d’azienda, dirigente sportivo, sindaco di Venezia; Alessandro Lanaro, ex giocatore di curling, imprenditore; Massimo Onofri, saggista, critico letterario, ... (Romadailynews.it)

La fiction girata in Riviera. Cristiana Capotondi a Riccione per "La ragazza dietro il banco" - Difficile dimenticare la sua interpretazione in Io ci sono di Lucia Annibali, l’avvocata sfregiata con l’acido poi diventata uno dei personaggi simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Le riprese a Riccione si terranno tra il 16 e il 23 di settembre. È qui, tra la spiaggia, gli hotel, i viali della Perla verde che verranno girate alcune scene della nuova fiction prodotta dalla società ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ascolti tv del 25 agosto : Cristiana Capotondi sfida Segreti di Famiglia - Una meravigliosa Cristiana Capotondi ha interpretato la figlia ribelle dei Franza, Maria Teresa, che si oppone alla prepotenza del padre Giovanni e decide di studiare per autodeterminarsi. I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10 . Ultimi scampoli d’agosto e tutto riparte: i programmi tv stanno prendendo lentamente il loro corso e, in quest’ultima vera domenica d’estate, Di padre in ... (Dilei.it)