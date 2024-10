A Firenze primo locale per l’aperitivo take-away \ FOTO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn aperitivo da portar via. È la novità sulla piazza fiorentina introdotta dal distillatore Tommaso Pieri (DUIT), già pàtron dell’omonima distilleria di Coverciano, che nelle scorse settimane ha concluso l’allestimento del punto Firenzetoday.it - A Firenze primo locale per l’aperitivo take-away \ FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayUn aperitivo da portar via. È la novità sulla piazza fiorentina introdotta dal distillatore Tommaso Pieri (DUIT), già pàtron dell’omonima distilleria di Coverciano, che nelle scorse settimane ha concluso l’allestimento del punto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - 40 carabinieri pattugliano via Palazzuolo e San Jacopino : il primo bilancio - . Oltre ai controlli straordinari, l’Arma continua a garantire il proprio impegno quotidiano. Nel corso del servizio tra via Palazzuolo e San Jacopino sono stati controllati circa 60 uomini di cui numerosi già noti alle forze di polizia. S. S. e di N. A. Di questi, ben 6 sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacenti perché trovati in possesso di droga. (Lanazione.it)

Firenze - doppio concerto col primo clarinetto della Scala Fabrizio Meloni - boxofficetoscana. Il programma completo è sul sito ufficiale www. Fabrizio Meloni vanta una carriera straordinaria: vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha collaborato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquich, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friedrich Gulda… Tra le numerose uscite discografiche, impossibile non ricordare proprio il “Concerto K ... (Lanazione.it)

Firenze - nasce al Teatro del Maggio il primo festival dedicato ai cori di voci bianche - Firenze, 24 settembre 2024 – “Tutta qui la cantoria!” è il primo Festival che celebra l'arte dei Cori delle voci bianche che svolgono attività canora all’interno dei teatri d’opera italiani e che coinvolge i giovani cantori in un viaggio musicale unico nel suo genere ed è promosso dall’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. (Lanazione.it)