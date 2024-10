Supplenze 2024, già 5.000 posti assegnati da Interpello. Emergenza precari in regioni in cui il costo della vita è elevato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A metà ottobre già circa 5.000 Supplenze sono state assegnate tramite Interpello, quindi fuori graduatoria. Il dato è emerso ieri durante l'incontro dei sindacati con il Ministro Valditara. Ce ne parla il sindacato Gilda degli Insegnanti. L'articolo Supplenze 2024, già 5.000 posti assegnati da Interpello. Emergenza precari in regioni in cui il costo della vita è elevato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A metà ottobre già circa 5.000sono state assegnate tramite, quindi fuori graduatoria. Il dato è emerso ieri durante l'incontro dei sindacati con il Ministro Valditara. Ce ne parla il sindacato Gilda degli Insegnanti. L'articolo, già 5.000dainin cui il

