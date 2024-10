Sabatini: «Senza Conte il Napoli non sarebbe uscito dalle sabbie mobili in cui si era impantanato» (Gazzetta) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport intervista Walter Sabatini mentre si sta riprendendo, ma non è ancora al 100%. Il dirigente esalta il lavoro di Antonio Conte al Napoli Il Napoli di Conte è la vera anti-Inter? «Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto, il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Sta crescendo Lukaku. Molti giocatori hanno una condizione stratosferica grazie al lavoro di un eccezionale allenatore. Quella di Conte è stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati. Senza Conte sarebbe stato difficilissimo per il Napoli uscire dalle sabbie mobili in cui si era impantanato» Come fa Antonio ad entrare così in fretta nella testa dei suoi giocatori? «Il sangue gli ribolle nelle vene e questo lo trasmette. Ilnapolista.it - Sabatini: «Senza Conte il Napoli non sarebbe uscito dalle sabbie mobili in cui si era impantanato» (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladello Sport intervista Waltermentre si sta riprendendo, ma non è ancora al 100%. Il dirigente esalta il lavoro di AntonioalIldiè la vera anti-Inter? «Sì, anche se i nerazzurri restano i principali candidati allo scudetto, ilha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Sta crescendo Lukaku. Molti giocatori hanno una condizione stratosferica grazie al lavoro di un eccezionale allenatore. Quella diè stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati.stato difficilissimo per iluscirein cui si era» Come fa Antonio ad entrare così in fretta nella testa dei suoi giocatori? «Il sangue gli ribolle nelle vene e questo lo trasmette.

