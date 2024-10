Anteprima24.it - Intesa commercialisti-diocesi per aiutare le persone con debiti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn protocollo d’con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto allee alle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, è stato siglato alladi Caserta tra l’Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili di Caserta e l’Arcidi Capua, la Caritas diocesana di Caserta e la Caritas diocesana di Capua. Ad apporre la firma nella sala Biblioteca dellail presidente dell’Ordine Pietro Raucci, il Vescovo di Capua Pietro Lagnese, per la Caritas diocesana di Caserta don Antimo Vigliotta e per la Caritas diocesana di Capua don Raffaele Paolucci. L’iniziativa nasce dalla crescente esigenza di offrire strumenti di supporto a chi è schiacciato dal peso dei, una condizione che può avere effetti devastanti non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e psicologico.