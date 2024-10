Enna lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy sequestrati oltre 40 000 prodotti non sicuri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) I finanzieri di, nell’ambito del dispositivo di contrastodeline della sicurezza dei, durante il periodo estivo e nelle località di maggiore afflusso turistico, hanno sottoposto a sequestro circa 40.000“non” ovvero “contraffatti”. In particolare, la tipologia di merce irregolare più diffusa è risultata quella dei giocattoli, dei cosmetici e degli accessori per abbigliamento (come cinture e portafogli) nonché, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche deiper la scuola (zaini e astucci).