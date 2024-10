Impresaitaliana.net - Caso salmonella, Consorzio Rucola: “IGP garantita e certificata”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vito Busillo, presidente delrassicura sul: “Nostre acque controllate grazie a Disciplinare e sistema Gocciaverde” Madrid. Nessun coinvolgimento e nessun rischio per laIGP della Piana del Sele. A comunicarlo è ildi tutela in occasione della fiera internazionale Fruit Attraction in corso a Madrid, a seguito dei casi di intossicazione darilevati dal RASFF – Sistema europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi, in Austria, Danimarca, Germania, Italia, Qatar, Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. “Nel nostro areale produttivo – rassicura Vito Busillo, presidente del– è attivo un controllo totale sulla qualità delle acque, attraverso sistemi di purificazione e igienizzazione. Lo prevede il disciplinare produttivo dellaIGP.