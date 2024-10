Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “La parola ‘infamia’ di Meloni nella chat di Fdi? È il linguaggio usato tra i rapinatori e qui rapinavano la Costituzione”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Finire vittime alle proprie macchinazioni non è simpatico, né piacevole. Colpiscono davvero quei termini: ‘infami’. Sono termini che hanno un riflesso antico, ma è unche ha una sua coerenza perché alla fine è ilche si usa normalmente fra. E qui stavano rapinando un bel pezzo dello spirito costituzionale. Quindi, prendiamo atto del fatto e del. Questa è la realtà”. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigicommenta una parte del contenuto dellainterna a Fratelli d’Italia, svelata da Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano.conversazione Giorgiaè infuriata coi suoi per la fuga di notizie sulla convocazione dei parlamentari diin vista dell’elezione del nuovo giudice della Corte Costituzionale (“L’infamia di pochi mi costringe a non avere rapporti con i gruppi. Io alla fine mollerò per questo.