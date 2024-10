Rugby, Andrea Duodo: “La Serie A Elite è fondamentale” (Di martedì 8 ottobre 2024) Partire e ripartire dal campionato nazionale, che deve crescere come visibilità e, di conseguenza, come qualità. Consolidando i rapporti con quella Lega troppo spesso ignorata dalla Federazione nel recente passato. Sono questi i punti fondamentali per Andrea Duodo, il neopresidente della Fir, intervenuto oggi a Padova alla presentazione del campionato di Serie A Elite che prenderà il via il 12 ottobre. “Noi crediamo molto nel Rugby italiano e nei rapporti che avremo con le società. Sono felice di essere con Giulio Arletti che rappresenta la Lega, i rapporti con la Lega nel nostro documento programmatico sono un punto fondamentale, vogliamo stare dalla stessa parte per costruire e valorizzare il prodotto” ha dichiarato Duodo. “Il campionato di Serie A Elite è fondamentale per noi perché è una fucina di giocatori che arriveranno poi in Nazionale”, ha continuato il presidente Fir. Oasport.it - Rugby, Andrea Duodo: “La Serie A Elite è fondamentale” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Partire e ripartire dal campionato nazionale, che deve crescere come visibilità e, di conseguenza, come qualità. Consolidando i rapporti con quella Lega troppo spesso ignorata dalla Federazione nel recente passato. Sono questi i punti fondamentali per, il neopresidente della Fir, intervenuto oggi a Padova alla presentazione del campionato diche prenderà il via il 12 ottobre. “Noi crediamo molto nelitaliano e nei rapporti che avremo con le società. Sono felice di essere con Giulio Arletti che rappresenta la Lega, i rapporti con la Lega nel nostro documento programmatico sono un punto, vogliamo stare dalla stessa parte per costruire e valorizzare il prodotto” ha dichiarato. “Il campionato diper noi perché è una fucina di giocatori che arriveranno poi in Nazionale”, ha continuato il presidente Fir.

