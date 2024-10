Solarelit, nuove soluzioni per la generazione distribuita in Italia di energia rinnovabile (Di lunedì 7 ottobre 2024) Solarelit powered by Greenvolt, azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili e parte del Gruppo Greenvolt, leader globale nel mercato delle rinnovabili, annuncia il lancio delle sue nuove soluzioni di generazione distribuita in Italia, per innovare le modalità di produzione e condivisione di energia elettrica. Le nuove configurazioni di Autoconsumo Diffuso, che includono Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), Gruppi di Autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza, massimizzano l’impiego dell’energia rinnovabile prodotta localmente, consentendo a PMI, Pubblica Amministrazione e comunità locali di beneficiare dell’ energia generata dagli impianti fotovoltaici, tramite una condivisione virtuale tra tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento e interessati a partecipare a questi nuovi schemi in continua crescita. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)powered by Greenvolt, azienda specializzata nel settore delle energie rinnovabili e parte del Gruppo Greenvolt, leader globale nel mercato delle rinnovabili, annuncia il lancio delle suediin, per innovare le modalità di produzione e condivisione dielettrica. Leconfigurazioni di Autoconsumo Diffuso, che includono Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), Gruppi di Autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza, massimizzano l’impiego dell’prodotta localmente, consentendo a PMI, Pubblica Amministrazione e comunità locali di beneficiare dell’generata dagli impianti fotovoltaici, tramite una condivisione virtuale tra tutti gli attori presenti nel territorio di riferimento e interessati a partecipare a questi nuovi schemi in continua crescita.

